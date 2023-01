Zum Schreien: Rocken Jolina und Cosi die Dschungelprüfung?

Im Dschungelcamp hieß es heute: Luft anhalten! Cosimo Citiolo (41) und Jolina Mennen (30) wurden als Duo ins Rennen um die Sterne geschickt. Im Rahmen der Prüfung "Schluss mit luftig" müssen die Camper in zwei separate Tanks steigen, die sich mit immer mehr Wasser füllen. Die Aufgabe ist, die Sterne mit einem Magneten durch ein Labyrinth zu führen. Vor allem als dann noch unzählige Dschungeltiere in die Tanks kamen, wurde es laut: Cosimo schrie während der Prüfung wie am Spieß!

"Geil, das ist voll unser Ding. Ich war früher voll gut im Luftanhalten," meinte der 41-Jährige anfangs noch motiviert. In den Tanks mussten Jolina und Cosimo dann im Dauertakt unter Wasser tauchen und merken schnell, dass die Prüfung dann doch etwas fordernd ist. Es wurden eine Olivpython, Wasseragamen, Aale, Krebse, Schlammkrabben, Spinnen und auch Krokodile in die Tanks gelassen, und für Cosimo war es mit der Ruhe vorbei. Er schrie: "Habt ihr das extra gemacht mit den Tieren?", und wird ganz hysterisch. Moderator Jan Köppen (39) erklärte dann noch: "Natürlich haben wir das extra gemacht!"

Von insgesamt sechs möglichen Sternen konnten Jolina und Cosimo schlussendlich drei ergattern. Damit waren die zwei Camper durchaus zufrieden. "Wir haben es gut durchgezogen", meint Cosimo und seine Mitstreiterin stimmte zu: "Es hätten sechs sein können, nichtsdestotrotz sind wir stolz."

RTL Cosimo Citiolo und Jolina Mennen während ihrer Dschungelprüfung

RTL Cosimo Citiolo und Jolina Mennen umarmen sich

RTL Jolina Mennen und Cosimo Citiolo lachen während der Dschungelprüfung

