1991 nackt am Set: Pamela Anderson verteidigt Tim Allen

Sie soll ihn für dieses unanständige Verhalten in Schutz nehmen! Pamela Anderson (55) ist eine der bekanntesten Sexbomben der Welt. Ihren großen Durchbruch hatte sie mit der Serie Baywatch, in der sie die Rettungsschwimmerin Casey spielte. Bekannt wurde sich aber bereits durch ihre erste Rolle in der Fernsehserie "Hör mal, wer da hämmert" an der Seite von Tim Allen. Laut Pam soll sich Tim 1991 am Set vor ihr entblößt haben. Und Pam verteidigt den Schauspieler dafür sogar!

"Am ersten Drehtag kam ich aus meiner Garderobe und Tim stand in seinem Bademantel im Flur. Er öffnete seinen Bademantel – darunter war er völlig nackt", erzählt Pamela laut Variety in ihrem bald erscheinenden Buch "Love, Pamela". Seiner Meinung nach seien sie jetzt quitt, da Tim sie auch schon nackt gesehen habe – damit bezog er sich wohl auf Pamelas Playboy-Shooting. Der Variety-Autorin Tatiana Siegel soll die 55-Jährige zu deren Artikel angeblich eine SMS gesendet haben mit dem Inhalt: "Tim ist ein Komiker, es ist sein Job, Grenzen zu überschreiten. Ich bin sicher, dass er keine schlechten Absichten hatte."

"Nein, das ist nie passiert. Ich würde so etwas nie tun", äußerte sich Tim in einer Erklärung, ebenfalls gegenüber Variety. Ob das wohl so stimmt oder ob er sich einfach nicht daran erinnert? Immerhin ist das schon ganze 33 Jahre her.

