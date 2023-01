Anna Sorokin plant eine eigene Show mit prominenten Gästen

Anna Sorokin hat große Pläne! Die in Russland geborene Deutsche hatte von 2013 bis 2017 die New Yorker High Society mächtig hinters Licht geführt, indem sie sich als reiche Erbin ausgegeben und die Geld-Elite um mehrere Millionen Euro gebracht hatte. Als Betrügerin war sie 2021 zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Im vergangenen Jahr wurde sie jedoch gegen Kaution freigelassen und lebt seither mit einer Fußfessel in der amerikanischen Metropole. Nun plant Anna ihre eigene Realityshow!

Laut The Hollywood Reporter soll die geplante Show "Delvey's Dinner Club" im Apartment der Trickbetrügerin gedreht werden. Dabei erwarte Anna hohen Besuch! Sie wolle nämlich unter anderem Schauspieler, Musiker und Journalisten zu sich einladen. "Es gibt nichts Besseres, als eine Gruppe von Freunden zusammenzubringen und sich gegenseitig Geschichten aus seinem Leben zu erzählen", erklärte die 32-Jährige selbst. Sie sei dankbar dafür, die Möglichkeit zu bekommen, die wahre Anna zu zeigen.

Bereits in der Netflix-Serie "Inventing Anna" wurde das Leben der Fake-Erbin verfilmt. In die Rolle der gebürtigen Russin ist Julia Garner (28) geschlüpft. Dass Anna nun plant, ihr wahres Ich zu zeigen, ist dabei nicht verwunderlich, denn in der Miniserie sei nicht alles originaltreu gezeigt worden. Im Podcast "Call Her Daddy" wurde die verurteilte Betrügerin gefragt, ob sich die Szene, in der sie eine Überdosis nimmt, tatsächlich so abgespielt habe. "Nein, auf gar keinen Fall. Welche Drogen soll ich überhaupt genommen haben?", erwiderte die Deutschrussin.

ActionPress Anna Sorokin mit Fußfessel in New York

Splash News / ActionPress Anna Sorokin vor ihrem Apartment in New York

Emmy Park / MEGA Anna Sorokin im Oktober 2022

