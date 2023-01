Darum kennen Jana Kramers Kids ihren neuen Freund nicht!

Jana Kramer (39) lässt es jetzt wohl langsam angehen! Die US-amerikanische Schauspielerin war rund sechs Jahre mit dem Sportler Mike Caussin (35) verheiratet. Doch vor circa zwei Jahren hatte die zweifache Mutter dann die Scheidung eingereicht. Der Grund: Der Football-Spieler soll sie mit mehr als 13 Frauen betrogen haben. Anfang Januar machte die One Tree Hill-Darstellerin ihre neue Beziehung publik. Doch Janas Kids Jolie und Jace haben ihren neuen Freund noch nicht kennengelernt...

In ihrem Podcast "Whine Down with Jana Kramer" spricht die 39-Jährige jetzt ganz offen ihre Sorgen in Sachen Patchworkfamilie an. "Ich habe wirklich gut daran getan, die Kinder bis jetzt niemandem vorzustellen. Sie haben meinen neuen Freund noch nicht kennengelernt", erzählt Jana. Sie sei vorsichtig, da sie nicht möchte, dass ihre beiden Kinder im schlimmsten Fall eine weitere Trennung verarbeiten müssen. "Ich möchte, dass sie ein sicheres, solides Fundament haben, und dafür bin ich verantwortlich", betont sie.

Abgesehen von diesen Sorgen laufe es bei Jana und ihrem neuen Partner aber im Moment so richtig gut! "Mein Freund und ich sprechen über unsere gemeinsame Zukunft", fasst sie die Romanze kurz und knapp zusammen. Wen genau sie im Moment datet, wolle sie aber noch nicht verraten.

Getty Images Jana Kramer im Dezember 2022 in New York City

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihren Kids Jolie und Jace

Getty Images Jana Kramer, US-amerikanische Schauspielerin

