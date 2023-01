Nach Ehe-Aus mit Mike: Jana Kramer ist wieder vergeben!

Jana Kramer (39) ist nicht mehr zu haben! Sechs Jahre gingen die Schauspielerin und der Sportler Mike Caussin (35) gemeinsam durchs Leben. Doch vor zwei Jahren machten traurige News die Runde: Die US-Amerikanerin reichte die Scheidung ein – Mike soll seine Frau mit mehr als 13 Frauen betrogen haben! Seitdem wurde es recht still um das Liebesleben der Beauty – bis jetzt: Jana ist wieder verliebt!

In ihrem Podcast "Whine Down with Jana Kramer" ließ die 39-Jährige die Liebes-Bombe platzen: "Ich weiß nicht, ob das meine Person für immer ist... Aber ich werde die Liebe nicht wegschieben, nur weil ich schon einmal verletzt wurde. Ich werde sie annehmen." Außerdem verriet Jana, dass ihr Liebster aus Schottland stamme, aber in England arbeite. "Ich werde Spaß haben. Und wenn es nicht klappt, nun, dann werde ich eine Menge Lektionen lernen", fügte sie hinzu. Kennengelernt habe Jana ihren Freund über eine Dating-App.

Dennoch sei sie anfangs aufgrund der Entfernung skeptisch gewesen: "Ich bin eine Mutter mit zwei Kindern und lebe in Nashville, wie soll das überhaupt funktionieren?" Das erste Treffen habe sie dann anscheinend überzeugt: "Das fühlt sich einfach anders an. [...] Ich habe immer gesagt, dass ich eine Menge Liebe zu geben habe, und ich möchte diesem Menschen meine Liebe geben." Um wen es sich genau handelt, behielt Jana aber für sich.

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer bei den CMT Music Awards, 2015

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

Getty Images Schauspielerin Jana Kramer, 2019

