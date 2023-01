Hot oder too much? Kourtney Kardashian trägt ein Nacktkleid

Mit diesem Kleid zieht sie wohl alle Blicke auf sich! Kourtney Kardashian (43) hat vor allem seit ihrer Beziehung mit Travis Barker (47) einen etwas extravaganten Style: So trug sie etwa zu ihrer Hochzeit ein knappes weißes Hochzeitskleid und zeigt allgemein gern viel Haut. Ihr neuester Look spaltet allerdings das Netz: Kourtney posiert in einem hautengen Kleid – mit dem Aufdruck einer nackten Frau!

Auf Instagram teilte die The Kardashians-Bekanntheit eine Reihe Fotos von sich, auf denen sie aufreizend posiert. Auf den ersten Blick wirkt Kourt nackt – doch es ist nur der Aufdruck ihres Balmain-Kleides. Denn das ziert der nackte Körper einer Frau, die aus einem Renaissance-Gemälde entsprungen zu sein scheint! Auf dem Rücken ranken sich passend dazu kleine gemalte Engel.

Die Fans sind von Kourtneys Look zwiegespalten. "Das Kleid verstört mich etwas... Der Rücken ist schön, aber die Vorderseite – nein", "Das ist es einfach nicht" oder "Tut mir leid, das zu sagen, aber das Kleid ist lächerlich", sind nur einige von den Kommentaren unter dem Post. Andere finden die Unternehmerin darin aber auch ziemlich hot und posten fleißig Flammen-Emojis.

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Kleid von hinten

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Star

