Ohne Make-up! Kim Kardashian posiert ganz natürlich im Netz

Kim Kardashian (42) ist für ihre aufwendigen Outfits und luxuriösen Looks bekannt. Ihren rund 342 Millionen Fans präsentiert sie nur allzu gerne Schnappschüsse davon. Auch Einblicke in ihren Alltag als Unternehmerin und Mutter von vier Kindern kommen bei der Beauty nicht zu kurz. Dass die Beauty auch anders kann als glamourös, bewies sie nun in einem kurzen Clip – ungewohnt leger zeigte sich Kim komplett ohne Make-up!

In einem Video, auf das sich Daily Mail bezog, präsentierte die 42-Jährige nun eine ganz ungewohnte Seite von sich. Zu einem lustigen Sound zeigte sie, wie sie sie die Hautpflegeprodukte ihrer eignene Hautpfelgemarke benutzt. Hell beleuchtet strahlt dabei ihre makellose Haut im Kameralicht. Darunter schrieb die Reality-Bekanntheit stolz: "Mein erstes TikTok ohne North (9)! Ich fühle mich super!"

Ihre älteste Tochter North West ist auf der Plattform schon länger unterwegs. Dabei postete sie auch das ein oder andere Video mit ihrer Mutter. Das Mama-Tochter-Duo versuchte sich an so einigen Tänzen und witzigen Trends. Anfang Januar war die Tochter von Kanye West (45) dabei sogar als ihr Vater verkleidet – inklusive aufgemalten Bart.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter North

TikTok / kimandnorth North West als Kanye mit ihrer Mutter Kim Kardashian

