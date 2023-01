Ruby O. Fee gewährt private Einblicke in ihr Leben in L.A.

Ruby O. Fee (26) lässt ihre Fans an ihrem Alltag teilhaben! Für die Schauspielerin könnte es kaum besser laufen. Ihr privates Glück hat sie in ihrem Kollegen Matthias Schweighöfer (41) gefunden. Auch beruflich hat das Paar schon eine Menge erreicht. Sogar international haben sich die beiden Filmstars einen Namen gemacht. Mittlerweile residiert die Darstellerin sogar in den USA. Im Netz gibt Ruby jetzt private Einblicke in ihr Leben in Los Angeles.

Via TikTok dokumentiert die 26-Jährige ihre Tage in L.A.. In den Clips zeigt sie sich unter anderem beim Shoppen, nimmt ihre Fans mit zu Besuchen in Fitnessstudios und Spa-Bereichen oder präsentiert ihre Festmahle in Restaurants. Auch ein Haus ist immer wieder zu sehen – mit weitläufigen Räumen, einem Pool und einer großzügigen Küche. Ob Ruby dort ein gemeinsames Lager mit Matthias aufgeschlagen hat, ist nicht bekannt.

Doch kann sich Ruby überhaupt eine dauerhafte Zukunft in L.A. vorstellen? Im vergangenen Jahr hatte der "Army of Thieves"-Star noch davon geschwärmt, wie sehr sie es genießt, im Grünen zu sein – und dass sie sich das auch für sich und Matthias vorstellen könne: "Wer weiß, vielleicht leben wir dann wieder in der Natur."

TikTok / rubyo.feeofficial Ruby O. Fee in Los Angeles

TikTok / rubyo.feeofficial Ruby O. Fee in Los Angeles

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei der Filmpremiere von "Lola" im Juni 2022

Was sagt ihr zu den Einblicken in Rubys Leben? Haut mich nicht um. Sieht spannend aus! Abstimmen Ergebnis anzeigen



