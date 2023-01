Selena Gomez hat zittrige Hände wegen der Lupus-Medikamente

Selena Gomez (30) spricht offen über ihre Erkrankung. 2013 hatte die Sängerin einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Man hat ihr die Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert. 2017 hatte die "Lose You To Love Me"-Interpretin sich aufgrund der Erkrankung sogar einer Nieren-Transplantation unterziehen müssen. Um weitere Symptome im Zaum zu halten, nimmt die Musikerin Medikamente zu sich. Doch wie Selena jetzt verriet, bringen diese Nebenwirkungen mit sich.

"Ich zittere wegen meiner Lupus-Medikamente", schrieb die 30-Jährige vor wenigen Tagen unter einem TikTok-Video von sich, in welchem sie ihre Abschminkroutine zeigt. Mit ihrem Kommentar reagierte die Schauspielerin auf eine Bemerkung eines Fans, der sich scheinbar Sorgen gemacht hatte, weil sie in dem Clip zittrige Hände hatte.

Dass der Kampf gegen die Krankheit nicht leicht für sie ist, ist auch in ihrer Doku "My Mind & Me" zu sehen. Darin spricht die ehemalige "Wizards of Waverly Place"-Darstellerin offen über ihren Zustand. "Es tut einfach nur weh. Wenn ich morgens aufstehe, fange ich sofort an zu weinen, weil alles wehtut", klagt Selena in dem Film.

