So war die öffentliche Trennung für Anna-Carina Woitschack

So fühlte es sich für sie an! Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) waren seit 2016 ein Paar. Vier Jahre später gaben sich die beiden das Jawort. Doch die Ehe stand wohl unter keinem guten Stern. Denn im November 2022 – knapp zwei Jahre nach der Hochzeit – gab das Paar schon die Trennung bekannt. Anna-Carina spricht jetzt darüber, wie die Trennung in aller Öffentlichkeit für sie war.

"Das war natürlich jetzt keine einfache Zeit. [...] Dass es natürlich jetzt so eine Medienwelle war in den letzten Wochen und Monaten, das war mir gar nicht so bewusst", beschrieb die Sängerin die aktuelle Situation in der RTL-Sendung "Punkt 8". Und das, obwohl sie wusste, dass die Trennung öffentlich "ausgebreitet" werden würde. "Bei jedem Schritt, den man vor die Haustür macht, sitzt dann gefühlt wieder ein Fotograf im Gebüsch", äußerte sich Anna-Carina dazu, was wohl das Schlimmste am Ende der Beziehung gewesen sei. Eigentlich habe sie nur Zeit für sich haben wollen.

Mittlerweile ist die 30-Jährige auch wieder in einer Beziehung und scheint superhappy zu sein. Schon zu Weihnachten postete sie ein Bild auf Instagram mit ihrem neuen Freund Daniel.

Action Press / THÜRINGEN PRESS Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei "Das große Schlagerjubiläum" 2022

Getty Images Anna-Carina Woitschack im August 2021

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack mit ihrem neuen Freund

