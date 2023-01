Tag der Ehepartner: Hilary Duff teast ihren Mann Matthew!

Sich gegenseitig aufzuziehen, scheint in ihrer Ehe einfach dazuzugehören. 2019 waren Hilary Duff (35) und Matthew Koma vor den Traualtar getreten und gaben sich ganz romantisch das Jawort. Ein Jahr zuvor hatte ihre erste gemeinsame Tochter das Licht der Welt erblickt – Banks Violet Bair (4). Nesthäkchen Mae James Bair machte 2021 das Familienglück perfekt. Im Netz wird immer wieder deutlich, wie gut Hilary und Matthew zueinander passen – auch am Tag der Ehepartner!

Via Instagram teilte Hilary nun einen lustigen und süßen Seitenhieb gegen ihren Göttergatten. "Du ziehst mich auf und machst mir die Hölle heiß, Matthew, und ich liebe dich so sehr. Mein eigener, persönlicher Troll. Behalte mich bitte", schreib die How I Met Your Mother-Darstellerin. Dazu teilte sie einen Schnappschuss, auf dem sich Matthew leicht verschmust an sie lehnt.

Im Dezember 2022 hatten Hilary und Matthew ihren dritten Hochzeitstag zelebriert. Dabei geriet vor allem der Musiker ins Schwärmen – denn auch im Schlafzimmer scheint das Feuer zwischen ihnen immer noch lichterloh zu brennen. "Danke, dass du so heiß bist und mir erlaubst, Dinge mit deinem Körper zu machen", hatte der 35-Jährige zu einigen Schnappschüssen geschrieben.

Instagram / matthewkoma Hilary Duff und Matthew Koma im September 2021

Getty Images Hilary Duff und Matthew Koma im Januar 2019

Instagram / matthewkoma Hilary Duff und Matthew Koma bei ihrer Hochzeit

