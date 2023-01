20 Jahre ein Paar: Hat "Let's Dance"-Star Renata Tipps?

Haben sie ein Liebesgeheimnis? Renata Lusin (35) und ihr Mann Valentin (35) sind durch die Tanzshow Let's Dance einem größeren Publikum bekannt geworden. So sind sie nicht nur Profitänzer im TV – sondern auch Tanzpartner und Eheleute. Seit über 20 Jahren sind die gebürtigen Russen ein Paar. Sie lernten sich mit 16 Jahren kennen. Sie scheinen auch heute total verliebt ineinander zu sein. Warum funktioniert Renata und Valentins Beziehung so gut?

Unter einem Pärchenbild auf Instagram gab die 35-Jährige nun Einblicke in ihre Gedanken. Zunächst meinte Renata, dass es auch einfach nur Glück sei, doch dann gab sie Tipps für Paare. "Wir lernen voneinander, aber bleiben wir selber. Das ist ganz wichtig. [...] Wir sprechen die Sachen direkt an und wir bleiben immer noch etwas Kinder", erklärt die Brünette. Außerdem hätten sie sich seit dem Teenie-Alter in die gleiche Richtung entwickelt: "Wir hatten die gleichen Ziele, Träume und Wünsche für die Zukunft."

Gemeinsame Niederlagen und Erfolgsmomente haben sie zusammengeschweißt. Zwischen Renata und Valentin sei es nie langweilig, weil sie sich so sehr lieben würden und auf vieles zurückblicken können. Dass sie charakterlich sehr unterschiedlich seien, sehe sie tatsächlich als Pluspunkt.

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin an ihrem Hochzeitstag

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin im Mai 2018

Getty Images Renata und Valentin Lusin im Jahr 2019

