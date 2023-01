Anna Maria Damm macht ihrem Julian eine süße Liebeserklärung

Anna Maria Damm (26) hat den Menschen fürs Leben gefunden. Die ehemalige Germanys next Topmodel-Teilnehmerin und Julian Gutjahr (26) sind bereits seit zehn Jahren ein Paar. Ihr Liebesglück wurde 2018 mit der Geburt ihrer Tochter gekrönt, schon bald wird Baby Nummer zwei das Licht der Welt erblicken. Vor über einer Woche besiegelten die Eltern ihr Familienglück und verlobten sich. Wie sehr Anna ihren Julian liebt, verdeutlichte sie nun mit einem herzerwärmenden Post!

Auf Instagram teilte die Influencerin Bilder, die sie und ihren Verlobten turtelnd und total happy an einem Strand zeigen. Die Brünette trägt einen lilafarbenen Badeanzug mit Cut-outs, in dem ihr Babybauch gut zur Geltung kommt. Ihr Liebster hält sie dagegen in einer schwarzen Badehose in seinen Armen. "Ich sage heute 'Ja'. Ich sage morgen 'Ja'. Ich sage mein ganzes Leben lang 'Ja'", erklärte die bald zweifache Mutter Julian ihre Liebe.

Nur wenige Tage später postete Anna ein Video, das sie gemeinsam mit ihren Herzensmenschen zeigt: In dem Clip sieht man die 26-Jährige mit Julian am Strand entlang laufen, ihre Tochter Eliana hält in der Mitte an ihren Händen Schritt. "Gesegnet", kommentierte die Beauty ihren Beitrag.

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Influencerin

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm gemeinsam mit Eliana

