"Keine Luft bekommen": Djamila versagt in Dschungelprüfung

Die Promis treten zu ihrer letzten Dschungelprüfung an! Ebenso wie Gigi Birofio (23) hatten sich auch Lucas Cordalis (55) und Djamila Rowe (55) bis in das Finale der beliebten Reality-TV-Show gekämpft. Nach 16 Tagen im australischen Urwald ging es für jeden der drei übrig gebliebenen Kandidaten nun in die finale Ekel-Prüfung, um sich ein letztes Drei-Gänge-Menü zu sichern. Publikumsliebling Djamila musste für sich und die anderen zwei Finalisten unter anderem auch um die Vorspeise kämpfen – doch das gestaltete sich schwieriger als gedacht!

In der Dschungelprüfung "Korrekt" musste Djamila ihren Kopf samt Schwimmbrille und Schnorchel in einen Glaskasten stecken, der zunächst nur mit Wasser geflutet wurde. Nach nur kurzer Zeit brach die 55-Jährige ab, versuchte es aber ein zweites Mal. Jedoch machte ihr das kühle Nass zu schaffen. "Es kam Wasser durch die Nase. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Meine Nase ist sehr klein, schmal und sie ist ja auch gemacht – Mund geht, aber die Nase war das Problem. Es ärgert mich, es ist scheiße", erklärte sie enttäuscht, nachdem sie die Notbremse zog und sich der Glaskasten in Sekundenschnelle leerte. Null Sterne für Djamila und keine Vorspeise für sie und ihre Mitcamper!

Ob sich Gigi und Lucas in ihrer finalen Prüfung besser anstellen werden? Während sich der einstige Temptation Island V.I.P.-Kandidat um den Hauptgang kümmern wird, muss der Mann von Daniela Katzenberger (36) sein Können für eine gemeinsame Nachspeise unter Beweis stellen. Und dann dauert es nicht mehr lange, bis der Gewinner des Dschungelcamps 2023 gekrönt wird!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen, Sonja Zietlow, Dr. Bob und Djamila Rowe bei Djamilas finaler Dschungelprüfung

RTL / Stefan Thoyah Djamila Rowe bei ihrer letzten Dschungelprüfung

RTL Dschungelcamp-Finalisten 2023: Gigi Birofio, Lucas Cordalis und Djamila Rowe

