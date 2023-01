"Knackig": So findet Jolina ihren Körper nach Dschungelcamp

Hat das Dschungelcamp an Jolina Mennens (30) Körper gezehrt? 16 Tage lang kämpfte die YouTuberin in dem beliebten TV-Format um den Sieg. Genauso lange musste die Influencerin sich hauptsächlich von Reis und Bohnen ernähren – für so manchen Kandidaten eine schwierige Herausforderung. Doch nicht für Jolina. Wie der Social-Media-Star jetzt im Promiflash-Interview verriet, sei sie sogar dankbar für die Zwangsdiät.

"Körperlich fühle ich mich an sich top, ich bin knackig, ich habe einiges schon verloren. Es sind über sieben Kilo", freute sich die 30-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Wie die YouTuberin ausplauderte, habe sie sowieso vorgehabt, an ihrer Fitness zu arbeiten. "Die letzten Wochen Reis und Bohnen haben da definitiv noch mal ordentlich geholfen", betonte sie. Der Hunger habe ihr im Dschungelcamp eher weniger zugesetzt. "Ich glaube, das war für die anderen Kandidaten schlimmer als für mich", gab Jolina zu.

Auch nach ihrem Exit schien sie keinen Hunger gehabt zu haben. "Gegessen habe ich heute tatsächlich noch gar nichts", erzählte sie gegenüber Promiflash. Jedoch habe sie sich einen Eiskaffee gegönnt – und für das erste Festmahl nach dem Rauswurf gebe es auch schon einen Termin. "Heute Abend habe ich mit meinem Mann noch im Restaurant einen Tisch reserviert und da werde ich mir irgendwas schmecken lassen", freute sich die Influencerin.

