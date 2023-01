Missbraucht: Pamela Anderson fühlte sich damals schuldig

Sie musste schon viel mitmachen! Pamela Anderson (55) gilt als das Sexsymbol der 90er-Jahre und konnte große Erfolge als Schauspielerin und Model feiern, doch privat war es bei der Blondine oft nicht ganz so rosig. Als Kind wurde die Mutter zweier Kinder vergewaltigt. Darüber hielt sie sich bisher eher verschlossen – bis jetzt: Denn Pamela packt nun über ihre Missbrauchserfahrung aus!

In ihrer neuen Netflix-Doku "Pamela, eine Liebesgeschichte" liest die 55-Jährige aus ihrem Tagebuch vor. Die Blondine meint: "Ich war zwölf Jahre alt. [Meine Freundin] war in einen viel älteren Typen verknallt. Wir gingen dann zum Haus meiner Freundin und sie ging mit dem Typen nach oben." Pamela erzählt, sie habe im unteren Stock mit einem anderen Mann gewartet. Sie offenbart: "Nach einer Weile sagte er, ich würde aussehen, als bräuchte ich eine Massage. Er war 25, ich war zwölf. Er vergewaltigte mich. Ich fühlte mich schuldig."

Dieses Erlebnis sei für Pamela nicht die einzige Situation gewesen, in der sie mit körperlichem Missbrauch Erfahrung machte, schildert sie in ihrer Autobiografie. Die "Baywatch"-Darstellerin schreibt in dieser: "Da war eine Babysitterin, die mich jeden Tag sexuell ausnutzte. Sie zwang mich, komische Spielchen auf ihrem Körper zu spielen."

Anzeige

Netflix Pamela Anderson in jungen Jahren

Anzeige

Netflix Pamela Anderson in ihrer Netflix-Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte"

Anzeige

Getty Images Pamela Anderson im September 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de