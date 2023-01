Statt Influencerin: Diesen Job würde Gerda Lewis machen!

Wie hätte Gerda Lewis (30)' berufliche Laufbahn abseits von Social Media ausgesehen? Die Kölnerin ist gelernte Kosmetikerin. Durch ihre Teilnahme an TV-Formaten wie Germany's next Topmodel, Der Bachelor und Die Bachelorette konnte sie aber auch eine große Netz-Reichweite aufbauen und schließlich hauptberuflich als Influencerin arbeiten. Inzwischen hat sie nicht nur große Kooperationen am Laufen, sondern auch ihre eigene Marke. Hätte sich Gerda abgesehen davon heute einen anderen Job vorstellen können?

"Ich könnte mir sehr gut was im Bereich Eventplanung vorstellen, da ich superperfektionistisch bin, außer in meinem eigenen Leben", verriet die 30-Jährige nun in ihrer Instagram-Story. Es kämen aber auch andere Tätigkeiten infrage, die sie selbstständig ausüben könne. "Ich könnte mir nichts wirklich vorstellen, wo ich wirklich an einen Ort oder Arbeitsplatz gebunden bin", erklärte die ehemalige Reality-TV-Kandidatin.

Mit ihrem aktuellen Job ist Gerda offenbar sehr zufrieden. Ihre Social-Media-Tätigkeit von Instagram auf die Erotikplattform OnlyFans auszuweiten, ist für sie aber keine Option. "Ich würde mich da selber nie anmelden und meinen Content für Geld dort verkaufen", betonte die Unternehmerin vor wenigen Tagen in einer Fragerunde.

ActionPress Gerda Lewis im September 2022 in Berlin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Social-Media-Star

ActionPress Gerda Lewis, Influencerin

