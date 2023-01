Stefan 2.0: Plant Anna-Carina Woitschack öffentliche Liebe?

Anna-Carina Woitschack (30) lebt ihr Leben in der Öffentlichkeit – und trägt auch ihre Liebesbeziehungen nach außen. So zelebrierte sie ihre Beziehung mit Schlagerstar Stefan Mross (47) öffentlich – inklusive TV-Verlobung sowie TV-Hochzeit. Vor wenigen Wochen gaben sie dann ihre Trennung bekannt und die Sängerin verkündete auch direkt, schon wieder einen neuen Partner zu haben. Bahnt sich hier dann etwa die nächste öffentliche Lovestory an?

Mit RTL sprach Anna-Carina über die Pläne mit ihrer neuen Liebe – und stellte klar, dass so ein Zurschaustellen wie mit Stefan nun nicht mehr infrage kommt. "Wir werden natürlich ab und zu mal was teilen, die Fans kriegen bei Insta auch viel von meinem Privatleben mit, aber es wird sicherlich nicht irgendwelche Fotos geben, wie wir Weihnachtskugeln aufhängen oder die Weihnachtsgans in den Ofen schieben", stellte sie klar.

Dass jeder Schritt ihrer Ehe mit dem Trompeter verfolgt wurde, sei nämlich zu viel gewesen. "Das waren natürlich sechs sehr intensive Jahre gemeinsam mit Stefan, und das kommt mir auch gefühlt viel länger vor, weil wir echt 24 Stunden am Tag zusammen waren [...]. Das wurde letztlich aber zu viel, das hat überhandgenommen", erklärte Anna-Carina. Bei ihrer neuen Beziehung sei es ihr deshalb wichtig, das nicht zu wiederholen.

Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack mit ihrem neuen Freund

Anzeige

THÜRINGEN PRESS Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Musiker

Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de