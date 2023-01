Während Marc Anthonys Heirat: J.Lo genießt Zeit mit Familie

Jennifer Lopez (53) will offenbar keinen Gedanken an ihren Ex verschwenden! Zehn Jahre lange war die Sängerin mit Marc Anthony (54) verheiratet. 2014 hatte sich die "On The Floor"-Interpretin von dem Vater ihrer Zwillinge getrennt. Doch ebenso wie die Beauty ist auch ihr Ex heute wieder über beide Ohren verliebt. So traten der Songwriter und seine Liebste Nadia Ferreira (23) erst am Wochenende in einer romantischen Zeremonie in Miami vor den Traualtar. Dass ihr Ex Marc erneut in den Hafen der Ehe schipperte, scheint Jen jedoch herzlich wenig zu interessieren.

Paparazzi lichteten Marc und seine Nadia am Wochenende im Rahmen ihrer Hochzeitsfeier ab. Dass der 54-Jährige und dessen 30 Jahre jüngere Braut den Bund der Ehe eintraten, kümmerte Jennifer jedoch eher weniger. Immerhin wurde die "The Boy Next Door"-Darstellerin am Tag von Marcs Hochzeit bei einem gemütlichen Spaziergang mit ihrem Ehemann Ben Affleck (50) in Los Angeles abgelichtet – wie Bilder zeigen, die The Sun vorliegen. Ebenso wie ihre zwei Kinder Emme Maribel Muñiz (14) und Maximilian David Muñiz (14) – die demnach nicht bei der Hochzeit ihres Vaters dabei waren.

Ob sich die 53-Jährige privat bei ihrem Ex zu seiner Eheschließung gemeldet hatte, ist nicht bekannt. Statt J.Lo und ihrer Kids konnten sich jedoch andere Promis über eine Einladung zu Marcs Hochzeit freuen. Denn ebenso wie Ex-Fußballprofi David Beckham (47) stand auch Musikstar Maluma (29) auf der Gästeliste.

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony in Las Vegas im Mai 2012

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Kindern Emme und Maximilian

Instagram / nadiatferreira Nadia Ferreira und Marc Anthony im Mai 2022

