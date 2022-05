Marc Anthony (53) ist überglücklich! Erst vor wenigen Monaten hatte der Sänger bekannt gegeben, dass er wieder in festen Händen ist: Er datet das Model Nadia Ferreira. Trotz des Altersunterschieds von 30 Jahren läuft es zwischen den beiden aber offenbar ziemlich gut. Die beiden sind sogar schon bereit für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Marc hat seiner Liebsten nun die Frage aller Fragen gestellt und um ihre Hand angehalten!

In ihrer Instagram-Story teilte die amtierende Miss Paraguay ein Foto, auf dem sie Marcs Hand hält. Dabei sticht ein Detail besonders ins Auge: Nadia trägt ein silbern funkelndes Schmuckstück am Finger und schrieb dazu: "Verlobungsparty." Damit dürfte wohl klar sein, dass es sich dabei um einen Verlobungsring handelt. Mit weiteren Details zum Antrag hielt sich die 23-Jährige aber zurück. Womöglich ging Marc an ihrem Geburtstag am 10. Mai vor ihr auf die Knie. Die beiden hatten den Tag zusammen im Disneyland verbracht.

Ob sich Marc bei diesem Schritt ein Beispiel an seiner Ex-Frau Jennifer Lopez (52) genommen hat? Die "Let's Get Loud"-Interpretin hat sich erst vor wenigen Wochen mit dem Schauspieler Ben Affleck (49) verlobt. Die beiden waren bereits vor knapp 20 Jahren ein Paar. Nachdem ihre Beziehung in die Brüche ging, heiratete J.Lo Marc.

Anzeige

Instagram / marcanthony Marc Anthony und Nadia Ferreira im April 2022

Anzeige

Instagram / nadiatferreira Nadia Ferreira und Marc Anthonys Hände

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2021 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de