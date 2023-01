Bereut Dschungel-Lucas seine Heim-Aussage gegenüber Djamila?

Wie sieht Lucas Cordalis (55) die Situation jetzt? Im diesjährigen Dschungelcamp kämpften die Stars um den Gewinn der berühmt-berüchtigten Dschungelkrone. Am Ende machte Djamila Rowe (55) das Rennen und wurde zur Königin gekrönt. Neben ihr hatten Gigi Birofio (23) und Lucas im Finale um den Sieg gekämpft. Letzterer schoss sich jedoch bereits im Vorfeld mit seinem Spruch über Djamilas Heim-Vergangenheit bei den Zuschauern ins Aus. Bereut er das inzwischen?

Auf der RTL-Pressekonferenz gab sich Lucas gegenüber Promiflash nun selbstsicher – er bereue seinen Kommentar nicht. "Da es ja etwas ist, was sie mir im Camp erzählt hat, ist es ja öffentlich. Also glaube ich nicht, dass ich etwas bereuen muss", stellte der Mann von Daniela Katzenberger (36) klar. Weiter wollte sich der Schlagersänger nicht dazu äußern, fügte dem Ganzen lediglich noch Folgendes hinzu: "Es ist ja auch verständlich, wenn jemand in einer intakten Familie groß wird, ist es eine andere Geschichte wie ein Mensch, der seine Eltern nicht hat."

Djamila wurde nach ihrem Sieg auf der RTL-Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash mit Lucas' Kommentar konfrontiert. "Widerliche Aussage, finde ich. Damit hat er sich, glaube ich, schon mal selber abgeschossen", erklärte die neue Dschungelkönigin. Sie habe diesen Spruch zum ersten Mal gehört.

RTL Dschungelcamp-Finalisten 2023: Gigi Birofio, Lucas Cordalis und Djamila Rowe

RTL / Stefan Thoyah Dschungelkönigin Djamila Rowe

RTL Lucas Cordalis nach der Dschungelprüfung

