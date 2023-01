Der kanadische Eishockey-Star Bobby Hull (84) ist verstorben

Bobby Hull hat sich im Laufe seiner Karriere einen großen Namen in der Welt des Sports gemacht: Der gebürtige Kanadier stand zwischen 1955 und 1980 für Tausende Eishockey-Spiele auf dem Feld und hat dabei zahlreiche Rekorde gebrochen. Aufgrund dieser Leistungen gilt er in Profi-Kreisen sogar als bester Spieler aller Zeiten. Doch jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: Bobby ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Die National Hockey League machte diese traurige Neuigkeit jetzt auf Twitter publik. "Die NHL Alumni Association musste mit großer Trauer erfahren, dass Bobby Hull im Alter von 84 Jahren verstorben ist", heißt es in dem Statement auf der Nachrichtenplattform. Bobby – der unter anderem auf den Spitznamen "The Golden Jet" hörte – sei den Fans selbst in seinem Ruhestand treu geblieben und sei stets auf jeden Autogrammwunsch eingegangen.

Neben zahlreichen Fans und Bewunderern muss auch Bobbys Familie Abschied nehmen. Neben seiner langjährigen Frau Deborah Hull, die er 1984 heiratete, hinterlässt der Ex-Sportler auch seine fünf Kinder Brett, Bobby Jr., Michelle, Bart und Blake. Brett tat es seinem Vater gleich und ist ebenfalls als Eishockeyspieler erfolgreich.

