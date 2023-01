Drake und Adonis im schicken Partnerlook zur Familienfeier!

Drake (36) hat sich schick gemacht! Der Rapper und die französische Künstlerin Sophie Brussaux (33) sind Eltern des gemeinsamen Sohnes Adonis. Wie wichtig Drake seine Vaterrolle nimmt und wie viel Zeit er mit seinem Sohn verbringt, zeigt er immer wieder auch im Netz. Am Wochenende feierte der Superstar den Geburtstag seiner Mutter und dabei durfte sein stylisher Junior nicht fehlen: Drake kam mit seinem Söhnchen im Partnerlook!

Zu Ehren des 75. Geburtstags seiner Mutter Sandi Graham schmiss sich der Kanadier mit seinem Spross in Schale. Die beiden trugen schicke graue Anzüge, deren Farbnuancen sich nur leicht unterschieden. Es scheint, als ob das Bild, auf dem die zwei lässig posieren, in einer Fotobox aufgenommen wurde. Auf den Bildern, die auf Drakes Instagram-Profil zu sehen ist, sieht man auch die Eltern des 36-Jährigen. Das nahe Verhältnis, das die Familienmitglieder zueinander haben zu scheinen, wird auf einem Foto deutlich.

Die Dankbarkeit und Liebe, die der "One Dance"-Interpret für seine Mama empfindet, formulierte er unter seinem Post. "75 Jahre – danke Mama für die neun Monate, die du mich in deinem Bauch getragen hast. All die Schmerzen und das Leid... niemand kennt den Druck, den du erträgst, nur du selbst. Ich schenke dir meine ganze Liebe, Kalonji", schrieb er zu den intimen Schnappschüssen der Feier.

Instagram / champagnepapi Drake mit seinen Eltern und seinem Sohn Adonis im Januar 2023

Instagram / champagnepapi Drakes Mutter Sandi Graham und sein Sohn Adonis im Januar 2023

Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis, November 2020

