Dschungelkönigin 2023! Hat Djamila Rowe verdient gewonnen?

Steht Djamila Rowe (55) der Platz auf dem Thron wirklich zu? Gestern Nacht wurde das frühere It-Girl zur Dschungelkönigin 2023 gekrönt – und hat damit zwei starke Kollegen geschlagen: Sowohl Reality-TV-Schnuckel Luigi Birofio (23) als auch Schlagersänger Lucas Cordalis (55) galten lange als absolute Favoriten der beliebten Show... Und machten eine bessere Figur in den finalen Prüfungen. Doch am Ende sahnte die Ersatzkandidatin die Krone und die 100.000 Euro Preisgeld ab. Aber hat Djamila sich den Dschungelsieg wirklich verdient?

Die Mehrheit der Promiflash-Nutzer auf Instagram sagt ganz klar: Ja! Auch bekannte Follower freuen sich sehr für Königin Djamila. So schwärmt Influencer Twenty4tim (22): "Verdient hat sie es!" Auch Reality-TV-Bekanntheit Laura Morante (32) betont: "Gönne es ihr so sehr!" Eine weitere Nutzerin schreibt: "Gott sei Dank. Hätte sonst den Glauben an die Menschheit verloren. Wie schön, dass die Zuschauer Authentizität, Aufrichtigkeit und Empathie belohnen. Absolut verdiente Siegerin" – sie bekommt für ihre Analyse viel Zuspruch.

Jedoch gibt es auch ein paar Stimmen, die den Zweitplatzierten gerne auf dem Thron gesehen hätten: "Gigi hätte es mehr verdient , er hat so viel geleistet. Gönne es ihr auch, allerdings kam grade ein komischer Beigeschmack auf, als sie sagte nach der Sendung müsste sie sich unbedingt nochmal Botox spritzen... Jetzt ist das Geld ja da", stichelte eine Userin. Jetzt seid ihr gefragt: Ist Djamila der Dschungelkrone nach ihrer Leistung im Camp würdig? Stimmt ab!

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen, Dschungelkönigin Djamila Rowe und Sonja Zietlow

RTL / Stefan Thoyah Dschungelkönigin Djamila Rowe

RTL Gigi und Djamila im Dschungelcamp während der Schatzsuche

