Fazit zum Dschungel-Debüt: Wie schlug sich Jan Köppen?

Wie war's? Das Dschungelcamp ist für dieses Jahr beendet, mit Djamila Rowe (55) hat der australische Dschungel nun endlich eine neue Königin. Es war ein Auf und Ab der Gefühle und auch Jan Köppen (39) musste sich der Herausforderung stellen, als neuer Moderator in die Fußstapfen von Daniel Hartwich (44) zu treten. Die Meinungen zu dem Neuling waren bei den Fans eher zwiegespalten. Doch wie hat sich Jan denn nun wirklich im Dschungel geschlagen?

In einer Promiflash-Umfrage kurz nach dem Dschungelstart hatten die Meinungen zu Jan schon eine eindeutige Tendenz. Etwas mehr als 70 Prozent der Leser fanden, dass ich der Moderator gut schlägt. Lediglich knapp 30 Prozent mochten ihn nicht in der Show. Auf Twitter sind sich die User mittlerweile einig, dass Jan eine grandiose Moderation hingelegt hat. "War so negativ eingestellt gegenüber Jan Köppen. Doch was soll ich sagen? Wirklich ganz toll gemacht", schrieb ein Dschungel-Camp-Fan. Doch eine negative Kritik gab es dann doch: "Diese eigenartigen Hosen von Jan. Die tun wirklich überhaupt nix für ihn!"

Scheint so, als wären die Zuschauer gar nicht so abgeneigt davon, dass Jan im folgenden Jahr die Sendung wieder moderieren möchte. Bis jetzt wurde allerdings nur bestätigt, dass es eine weitere Staffel geben wird – ob Jan wieder als Moderator dabei ist, bleibt also noch offen.

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatoren

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen, Dschungelkönigin Djamila Rowe und Sonja Zietlow

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen im Dschungelcamp 2023

