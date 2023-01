"Immer da": Paola Maria macht ihrem Freund Liebeserklärung!

Paola Maria (29) ist mega-verliebt! Die Influencerin hatte sich vor rund einem Jahr von ihrem Noch-Ehemann und Vater ihrer Kinder Sascha Koslowski (36) getrennt. Die beiden hatten neun Jahre als echtes Traumpaar gegolten. Nach der Bekanntgabe des Liebes-Aus lieferten die Zweifacheltern sich eine Schlammschlacht. Mittlerweile ist die Beauty schon wieder vergeben. Jetzt gibt Paola preis, wie ihr Freund Alex ihr durch die schwere Zeit half.

Auf Instagram teilt die 29-Jährige ein Video, welches die Turteltauben in einer traumhaften Kulisse an einem Strand kuschelnd in einer Hängematte zeigt. Zu dem Clip offenbart die Social-Media-Bekanntheit, wie wichtig ihr Liebster ihr sei. "Viele haben nicht verstanden, was er mir bedeutet, und das werden sie auch nie, aber ich möchte euch erzählen, wieso ich mich in diesen Mensch verliebt habe", schreibt sie. Er habe sie sehr in der schweren Zeit unterstützt, obwohl auch er viel Hass im Netz abbekommen habe. "Egal, was ist, er ist immer für mich da", erklärt Paola außerdem.

Die Italienerin erklärte im November, warum sie auch ihre neue Beziehung mit der Welt teile: "Eigentlich haben wir sie am Anfang ja wirklich privat gehalten, dann wurde sie ja in die Öffentlichkeit gebracht und jetzt denke ich: Es ist mein Leben!"

Instagram / thossalex YouTuberin Paola Maria mit ihrem neuen Freund Alexander Thoss

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Instagram / paola Paola Maria mit Alexander Thoss

