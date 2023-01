Jamie Lee Curtis feiert Oscar-Nominierung mit Cate Blanchett

Jamie Lee Curtis (64) und Cate Blanchett (53) konnten ihre Freude miteinander teilen. Im März werden zum 95. Mal die begehrten Oscars vergeben. Vergangene Woche wurde verkündet, welche Stars und Filme sich Hoffnungen auf einen Goldjungen machen können. So wurde die deutsche Netflix-Produktion "Im Westen nichts Neues" gleich neunmal nominiert. Auch die "Halloween"-Darstellerin durfte sich freuen, denn sie ist in der Kategorie Beste Nebendarstellerin nominiert. Jetzt verriet Jamie, dass Cate und sie ihre Oscar-Nominierungen gemeinsam feierten.

Im Interview mit People schilderte die 64-Jährige, dass die Herr der Ringe-Schönheit und sie aktuell gemeinsam für den Film "Borderlands" vor der Kamera stehen. "Es war ein schockierender Morgen. Unerwartet und erfreulich", begann Jamie von dem großen Tag zu berichten. Nachdem die möglichen Preisträger alle verlesen worden waren, sei sie zu einem Nachdreh für Eli Roths (50) Streifen gefahren, an dem auch Cate teilnahm. "Sie war an diesem Morgen nominiert worden, genauso wie unser Sounddesigner. [...] Wir haben also einen Kuchen gegessen und gefeiert, aber dann haben wir gearbeitet", erzählte die Kalifornierin.

Bereits kurz nach ihrer Nominierung hatte Jamie ihre Freude darüber im Netz geteilt. Die Ehefrau von Christopher Guest (74) hatte eine Reihe von Aufnahmen im Schlafanzug gepostet, unter denen sie geschrieben hatte: "Nicht in meinen kühnsten Träumen war das vorgesehen."

Getty Images Jamie Lee Curtis im Januar 2023

Getty Images Cate Blanchett im Januar 2023

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

