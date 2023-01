Katy Perry schwärmt in Rede von Orlandos Ex Miranda Kerr

Sie strahlen zusammen! Katy Perry (38) und Miranda Kerr (39) sind durch ihre Patchwork-Familie miteinander verbunden. Die Popsängerin ist mit Orlando Bloom (46) verlobt und hat vor zwei Jahren eine Tochter mit ihm bekommen. Das australische Supermodel wiederum hat einen gemeinsamen Sohn aus ihrer ersten Ehe mit dem Fluch der Karibik-Star. Wie nah das Verhältnis der beiden Beautys zueinander ist, offenbarte Katy nun in einer Laudatio an Miranda!

Wie DailyMail berichtet, hatte die "I Kissed a Girl"-Interpretin am Wochenende die Ehre, Miranda den "Excellence in the Arts Award" in Los Angeles zu überreichen. "Viele von euch werden sich wundern, warum gerade ich Miranda diesen Preis übergebe", sagte Katy. Das passe doch nicht ins Narrativ der Frau und Ex-Frau eines Mannes. "Die meisten Medien würden lieber eine Schlammschlacht sehen... aber hier geht es um Liebe, denn Miranda ist Liebe" , schwärmte der Popstar weiter.

"Ich bin so dankbar für unsere moderne Patchwork-Familie. Es ist, als hätte ich eine weitere Schwester bekommen, mit der ich mich auch abseits der Familiengespräche unterhalten kann", erzählte die Sängerin, bevor sie der Ex-Frau ihres Verlobten den Award überreichte.

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Miranda Kerr im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Collage: Miranda Kerr mit Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige

Instagram / katyperry Miranda Kerr und Katy Perry, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de