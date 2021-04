Hier herrscht pure Harmonie! Seit einigen Jahren ist Katy Perry (36) die Frau an der Seite von Orlando Bloom (44). Dessen Ex Miranda Kerr (37) scheint das überhaupt nicht zu stören – im Gegenteil: Sie ist total happy, ihren Ex-Mann wieder glücklich zu sehen. Auch mit Katy versteht sich das ehemalige Victoria's Secret-Model prima und das stellten die beiden nun einmal mehr unter Beweis: In einem Netz-Livestream unterhielten sich Katy und Miranda nun angeregt!

Via Instagram verabredetet sich die beiden Frauen zu einem entspannten Beauty-Talk. Vor allem die Sängerin ist ein riesiger Fan der 37-Jährigen, die schon seit einiger Zeit eine eigene Kosmetiklinie auf dem Markt hat. Die Follower der zwei Powerfrauen sind bei diesem virtuellen Zusammentreffen auf jeden Fall total aus dem Häuschen. "Ich liebe dieses Live-Gespräch. Was für eine schöne Beziehung die beiden doch haben. Das ist so inspirierend" oder "Ihr beide seid einfach wunderbar", lauteten nur zwei der vielen positiven Kommentare.

Dass Miranda aber ebenso auch ein großer Fan der "Daisies"-Interpretin ist, hatte sie bereits des Öfteren verdeutlicht. Nur kurz nach der Geburt von Katys erster Tochter hatte die Beauty ihr ein Riesen-Kompliment gemacht. "Oh mein Gott, du bist der Hammer. Liebe dich!", hatte Miranda im Netz geschrieben.

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im Januar 2021

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr, Unternehmerin

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Seid ihr überrascht, dass sich die beiden so gut verstehen?



