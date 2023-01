Lustig: Hier zeigt Nicole Kidman ihrem Mann Keith Drehort

Nicole Kidman (55) will wohl wirklich alles mit ihrem Ehemann teilen. Seit mittlerweile 16 Jahren geht die Schauspielerin nun schon mit ihrem Liebsten Keith Urban (55) durchs Leben. Im Netz und auf Events zeigen die Eheleute auch immer wieder, wie verliebt sie noch ineinander sind. So gratulierte die gebürtige Hawaiianerin ihrem Schatz im Oktober beispielsweise mit einem süßen Kussbild zum Geburtstag. Nun ließ Nicole Keith an den Dreharbeiten ihrer neuen Serie teilhaben – und das alles via Videocall.

Aktuell befindet sich die 55-Jährige auf Mallorca, wo sie für die neue Spionage-Serie "Lioness" vor der Kamera steht. Augenscheinlich reiste Nicole für die Dreharbeiten aber allein ans Mittelmeer. Das hielt sie allerdings nicht davon ab, den Drehort und Co. mit ihrem Liebsten zu teilen. Wie auf einer Aufnahme, die Bild vorliegt, zu erkennen ist, telefonierten die Eheleute per Videocall, als Nicole im Jachthafen der Insel einige Szenen drehte. Offenbar gefiel ihr die Umgebung so gut, dass sie Keith kurzerhand die Szenerie durch die Handykamera zeigte.

Wie glücklich Keith und Nicole miteinander sind, hatte im vergangenen Jahr auch ein Bekannter der beiden zum Ausdruck gebracht. So verriet ein Insider, dass das Paar mit dem Gedanken spiele, ein weiteres Kind zu adoptieren. "Beide würden sich über einen Jungen freuen und seien zuversichtlich, dass sie ihre Zeitpläne so anpassen können, um ihn großzuziehen – auch ohne sich zu sehr auf Kindermädchen verlassen zu müssen", schilderte die Quelle.

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und Keith Urban im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und ihr Mann Keith Urban

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de