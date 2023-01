Mit Zwillingen schwanger: Amy Childs hat "schlaffe Brüste"

Amy Childs (32) fühlt sich wohl nicht mehr zu 100 Prozent wohl in ihrer Haut. Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit verkündete im vergangenen Oktober, dass sie und ihr Partner Billy Delbosq doppelten Nachwuchs erwarten: Sie blicken der Geburt ihrer Zwillinge voller Vorfreude entgegen. Die Schwangerschaft geht an der bereits zweifachen Mutter allerdings nicht spurlos vorbei: Amy klagte nun über ihren schlaffen Busen.

In einem Interview mit dem OK!-Magazin sprach die gebürtige Britin über ihre Zwillingsschwangerschaft. Mittlerweile befinde sie sich schon in der 28. Woche, weshalb es nicht mehr so lange dauere, bis sie ihre Sprösslinge in den Armen halten darf. Allerdings spüre sie einige Veränderung an ihrem Körper, wie sie verriet: "Ich habe jetzt einen Schwangerschaftsbusen. Ich habe schlaffe Brüste und einen wirklich dicken Bauch. Und ich habe das Gefühl, dass ich an einem Punkt angelangt bin, an dem es nicht mehr um die hübsche Schwangerschaft geht."

Im Gegensatz zu ihren zwei vorherigen Schwangerschaften empfinde die 32-Jährige diese härter, vor allem die Müdigkeit mache ihr sehr zu schaffen. "Ich habe das Gefühl, dass alles, was ich anziehe, sich so groß anfühlt, aber ich bekomme zwei Babys, also muss ich das auch", merkte die baldige vierfache Mutter an.

Instagram / amychilds1990 Amy Childs mit ihrem Partner Billy Delbosq

Instagram / amychilds1990 Amy Childs im November 2022

Instagram / amychilds1990 Amy Childs, 2023

