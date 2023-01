Nach Dschungel: An diesem Format will Jolina teilnehmen!

Ihre TV-Karriere ist noch lange nicht vorbei! Jolina Mennen (30) musste am Tag vor dem großen Finale das diesjährige Dschungelcamp verlassen. Das stimmte die Influencerin natürlich traurig, denn genau wie ihre Mitstreiter hätte sie gerne die Siegerprämie von 100.000 Euro abgeräumt und sich die Dschungel-Krone aufgesetzt. Doch nur weil sie in dieser Show nicht siegen konnte, kehrt die Social-Media-Queen dem TV nicht gleich den Rücken. Gegenüber Promiflash verrät sie: In diesem Format würde Jolina gern teilnehmen!

Im Talk mit Promiflash offenbart die 30-Jährige: "Ich fühle mich in meiner Position als Social-Media-Content-Creatorin auf Instagram und YouTube sehr wohl. Nichtsdestotrotz macht mir TV Spaß." Sie habe Glück, sich die Formate aussuchen zu können, auf die sie wirklich Lust habe, meint Jolina. Sie offenbart: "Neben dem Dschungelcamp war es immer mein Traum, zu Let's Dance zu gehen. Vielleicht im nächsten Jahr..."

"Lassen wir uns überraschen. Das würde mich unglaublich freuen", sagt sie. Worin sich Jolina aber sehr sicher ist: "Ich werde keine Dauerkandidatin in sämtlichen TV-Shows." Die Influencerin schätze sehr, dass sie finanziell nicht darauf angewiesen sei, "von Format zu Format zu hüpfen".

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

Anzeige

RTL Reality-TV-Star Jolina Mennen im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Jolina Mennen, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de