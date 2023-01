Nach OP: So erlebte Shania Twain Veränderung ihrer Stimme!

Jetzt packt sie aus! Shania Twain (57) rockt seit Anfang der 90er-Jahre als Country-Sängerin die Bühnen der Welt. Ein Tiefpunkt in ihrem Leben war, als die Brünette an Borreliose erkrankte. Die Krankheit schädigte ihre Stimmbänder, die für Shania auch karrieretechnisch extrem wichtig sind. Sie unterzog sich einer Stimmband-Operation und es dauerte viele Jahre, bis sie überhaupt wieder singen konnte. Der Musikstar merkte dann schnell eine Veränderung in der Stimmfarbe. Nun äußerte sich Shania darüber, wie sie den großen Wandel ihrer Stimme erlebt hatte!

Im Talk mit InStyle verriet die Country-Musik-Ikone: "Es ist für mich jetzt einfacher, laute Töne von mir zu geben als leise Töne. Bevor ich die OP hatte, war genau das Gegenteil das Problem." Shania bemerkte also große Unterschiede zu ihrer Singstimme vor der Stimmband-OP und danach. "Ich höre mich anders an, ja, aber auch mein Aussehen hat sich verändert – und es ist okay für mich. Ich habe in dieser Hinsicht keine Angst und das motiviert mich," meinte die "Man! I Feel Like A Woman!"-Interpretin.

Zuvor gab die Sängerin bekannt, dass es für sie eine große Überwindung war, nach der OP überhaupt wieder zu singen. "Es hat mir sehr Angst gemacht, aber ich musste versuchen, einen Ton herauszubekommen – und ich war begeistert von dem, was rauskam", sagte sie diesbezüglich. Doch sie gab zu, dass sie durch die Furcht wie "versteinert" gewesen sei.

Getty Images Shania Twain im Oktober 2018

Getty Images Shania Twain beim Film Festival in Zürich im Oktober 2022

Getty Images Shania Twain im März 2020

