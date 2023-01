Zusammenbruch: Papis Loveday musste das Camp kurz verlassen

Das muss eine heftige Situation gewesen sein! In der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp belegte Papis Loveday (46) den sechsten Platz. Er konnte sich mit seiner einfühlsamen Art bei den Zuschauern beliebt machen – für die Krone hat es allerdings nicht gereicht. Die holte sich Djamila Rowe (55). Doch Papis schien unter der Dschungelsituation teilweise sehr zu leiden. Denn er musste das Camp wegen eines Zusammenbruches verlassen.

Als die Promis einmal gemeinsam am Lagerfeuer saßen, sorgte das Model für einen Schock-Moment. Er brach am Lagerfeuer zusammen. Für die Zuschauer sah das wahrscheinlich nicht allzu schlimm aus. Doch es wurde nicht gezeigt, dass Papis vorübergehend den Dschungel verlassen musste, berichtete die Bild-Zeitung. Er wurde in ein Krankenlager gebracht. Hinterher wurde ihm die Anweisung gegeben, dass er sich nicht mehr in die Nähe des Feuers setzen solle, um zu vermeiden, dass es nochmal zur gleichen Situation kommt.

Papis hatte einen bestimmten Grund, wieso er sich die Dschungelkrone holen wollte. "Meine Motivation, in diese Show zu gehen, war einfach, dass es wenige Schwarze im deutschen Fernsehen gibt. Sie werden vernachlässigt. Die Leute müssen uns mehr Chancen geben", erklärte er gegenüber Promiflash.

RTL Papis Loveday und Gigi im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Papis Loveday im Dschungelcamp 2023

Instagram / papis_loveday Papis Loveday, Model

