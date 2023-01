Darum entschied sich Lola Weippert, eine Therapie zu machen

Warum hat sich Lola Weippert (26) professionelle Hilfe gesucht? Erst vor wenigen Tagen verriet die einstige Let's Dance-Kandidatin, dass sie und ihr Freund eine Paartherapie machen, um ihr Beziehungsglück aufrechtzuerhalten. Doch nicht nur in Sachen Liebe geht die Moderatorin diesen Weg. Auch für ihre eigene mentale Gesundheit hat sie sich in Behandlung gegeben. Offen erklärte Lola nun, weshalb sie die Hilfe eines Therapeuten in Anspruch nimmt.

Im Gespräch mit vipstagram nannte die 26-Jährige die Gründe für ihre Therapie: "Ich wurde in meiner ehemaligen Beziehung daran erinnert, dass man nicht allen Männern vertrauen kann." In der Therapie habe sie schließlich ihre Kindheit aufgearbeitet, ihre Traumata und Trigger erkannt. "Mein Glaubenssatz ist 'Ich bin nicht gut genug' und der kommt aus der Kindheit, in der ich oft alleine gelassen wurde von einem Mann", führte Lola weiter aus. Dadurch habe sie gedacht, alle Männer betrügen.

Doch durch die Behandlung habe sich das gelöst: "Ich habe mich durch die ganze Bearbeitung zu einem anderen Menschen entwickelt." Deshalb wünsche sie sich, dass sich mehrere Menschen dafür öffnen würden: "Es wäre sinnvoll, wenn jeder Mensch in Therapie gehen würde."

Anzeige

Instagram / lolaweippert "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Lola Weippert mit ihrem Freund Eric Plancon

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Lola Weippert, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de