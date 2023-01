Ekats BFF Mariia Maksina glücklich über "Let's Dance"-Job!

Mariia Maksina ist die Neue bei Let's Dance! Am Dienstagmorgen gab RTL die 14 Profitänzer für die kommende Staffel bekannt – darunter auch ein unbekanntes Gesicht: Beauty Mariia aus Köln. Die 25-Jährige ist Deutsche Meisterin im Standardtanz und Discofox. Außerdem ist sie die beste Freundin von "Let's Dance"-Liebling Ekaterina Leonova (35). Die beiden sind sogar so dicke, dass ihre Fans sie lange für Schwestern gehalten haben. Jetzt plauderte Ekat aus, wie sehr Mariia sich auf ihre neue Rolle als Profi-Tanzpartnerin freut.

Im Doppelinterview mit RTL jubelte Ekat: "Ich weiß, wie sehr sie sich das gewünscht hat, deswegen freut es mich gleich doppelt." Mariia sei "Let's Dance" sogar so wichtig gewesen, dass sie extra ihren bisherigen Job gekündigt habe: "Ich war acht Jahre in der Altenpflege. Mein Tanzpartner wird happy sein, weil ich auch mal was massieren oder einrenken kann. Bei mir gibt es Tanzunterricht und Physiotherapie zusammen...", witzelte die gebürtige Russin.

Mariia war übrigens schon mehrfach bei "Let's Dance" zu sehen – und zwar als Background-Tänzerin für Ekats Performances. So tanzte sie schon als Avatar-Figur, Esel und Nilpferd im Hintergrund. Doch jetzt geht ihr größter Wunsch in Erfüllung und sie darf selbst einen Promi-Mann trainieren. Zu ihrem Stil als Mentorin verrät die Schönheit: "Ekat ist eher so General und ich bin eher so positiv."

Mariia Maksina, "Let's Dance"-Profitänzerin

Mariia Maksina, "Let's Dance"-Profitänzerin

Ekaterina Leonova und Mariia Maksina

