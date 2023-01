Endlich! Die Profitänzer für "Let's Dance" 2023 sind bekannt

Auf dieses Update haben die Let's Dance-Fans schon sehnsüchtig gewartet! Seit Anfang des Jahres ist bekannt, welche 14 Promis sich im Februar auf das TV-Parkett wagen: Unter anderem Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34), Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) und YouTuber Knossi (36) werden unter Joachim Llambis (58) strengen Augen ihr Können unter Beweis stellen. Aber welche Mentoren werden den Stars dieses Mal unter die Arme greifen? Jetzt wurden endlich die Profitänzer für "Let's Dance" 2023 bestätigt!

Via Instagram gab RTL nun die Profitänzerinnen bekannt: Christina Luft (32), Ekaterina Leonova (35), Isabel Edvardsson (40), Kathrin Menzinger (34), Mariia Maksina, Patricija Ionel (27) und Renata Lusin (35) werden den VIP-Herren zur Hand gehen – bis auf Neuling Mariia alles bekannte Gesichter in dem TV-Contest. Und wie sieht es an der Herrenfront aus? Hier bieten wieder Alexandru Ionel, Andrzej Cibis (35), Christian Polanc (44), Massimo Sinató (42), Vadim Garbuzov (35), Valentin Lusin (35) und Zsolt Sándor Cseke (35) den Promi-Damen ihr Können an.

In den Kommentaren wird seitens der "Let's Dance"-Fans schon fleißig gejubelt – aber auch ein bisschen gejammert! "Wo ist Evgeny (32)?", schreiben viele traurige Nutzer. Sie vermissen ganz klar Evgeny Vinokurov in der diesjährigen Liste. Auch bei den Frauen vermissen die Zuschauer einen Namen: "So schade, keine Malika dieses Mal?", beschweren sich die User über Malika Dzumaevs Abwesenheit.

RTL / Anelia Janeva Christina Luft, "Let's Dance"-Profitänzerin

Action Press / Essler, Christian Isabel Edvardsson und Marcus Weiß bei der Eröffnung des Brautladens Soulmaid in Dresden

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Christian Polanc, Profitänzer

