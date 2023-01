Die "Let's Dance"-Teilnehmer sind 2023 so jung wie nie zuvor

Bald geht Deutschlands beliebteste Tanzshow in die nächste Runde! Vor knapp einer Woche wurden die diesjährigen Teilnehmer von Let's Dance geleakt. Die wurden mittlerweile auch von RTL bestätigt. Fans der Sendung sind jedoch bitter enttäuscht von dem Cast. Doch woran liegt das? Der Sendung probiert sich offenbar an einem neuen Muster für die Kandidaten aus – denn die diesjährigen Teilnehmer von "Let's Dance" sind so jung wie nie!

Elf der insgesamt 14 Anwärter auf den Titel des neuen Dancings Stars sind unter 40 Jahre alt! Am jüngsten ist dabei Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (22), dicht gefolgt von YouTuberin Julia Beautx (23), Content Creator Younes Zarou und Model Alex Mariah Peter (25). Mit Mentalist Timon Krause (28) rückt die 30 schon näher. Die Schauspielerinnen Sharon Battiste (31), Chryssanthi Kavazi (33), YouTuberin Sally Özcan, Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy, Streamer Knossi (36) und Handballspieler Michael "Mimi" Kraus (39) reihen sich dabei in den Mittdreißigern ein. Auffällig ist auch der hohe Anteil an YouTubern und Influencern. Ob RTL womöglich das Ziel verfolgt, ein jüngeres Publikum anzusprechen?

Über 40 Jahre alt sind in diesem Jahr bloß drei Teilnehmer – Comedian Abdelkarim (41), Sternekoch Ali Güngörmüş (46) sowie Botschafterin Natalia Yegorova (48). Daraus ergibt sich ein Durchschnittsalter von 33 Jahren! In den vergangenen Jahren hatte "Let's Dance" wenigstens mindestens einen Teilnehmer mit einem Alter von über 50 Jahren, wie Hardy Krüger Jr. (54), Jan Hofer (72) oder Ingolf Lück (64).

Getty Images Anna Ermakova auf der Fashion Week in Berlin 2015

Getty Images Natalia Yegorova bei den German Sustainability Awards

Getty Images Jan Hofer bei dem 26. RTL Telethon

