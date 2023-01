Gigi sprach im Dschungel erstmals über seine "Vaterprobleme"

Er war noch nie so offen! Das Dschungelcamp ist für dieses Jahr gelaufen und für Luigi Birofio (23) war die Krone zum Greifen nah – doch Djamila Rowe (55) hat sie ihm weggeschnappt. Und dennoch wurde der Reality-TV-Star zum Zuschauer-Liebling. Ob das vielleicht auch daran lag, dass er im Fernsehen offen über seinen Vater und seine Familie gesprochen hat? Jetzt gab Gigi zu, dass er noch nie so ehrlich über diese Themen geredet hat.

"Es war wirklich komisch, dass ich zum ersten Mal im Leben über meine Familie geredet habe und so Vaterprobleme", antwortete Gigi in der "Ich bin ein Star"-Pressekonferenz von RTL auf die Frage, was er im Dschungel am schlimmsten fand. Er betonte aber, dass es nicht schlimm gewesen sei, sondern eher ungewohnt. "Ich hatte das niemals gedacht, dass ich das irgendwie erwähne. Und auch im echten Leben würde ich niemals darüber reden", führte der Ex on the Beach-Teilnehmer weiter aus.

In einem Interview mit RTL hat sich Gigis Vater bei seinem Sohn entschuldigt und eingestanden, Fehler gemacht und ihm nicht ausreichend Zuneigung gezeigt zu haben. "Mein Vater braucht sich nicht zu entschuldigen, ich weiß, dass er mich liebt", erklärte der 23-Jährige.

Gigi Birofio und Djamila Rowe

Gigi Birofio im Dschungelcamp, 2023

Gigi Birofio, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

