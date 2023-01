Heidi tanzt: So kommt das neue GNTM-Intro bei den Fans an!

In rund zwei Wochen geht Germany's next Topmodel in die nächste Runde! Am 16. Februar startet die 18. Staffel von Heidi Klums (49) Castingshow – und vor wenigen Tagen wurde bereits das neue Intro veröffentlicht: In dem Opener tanzt die Chefjurorin zwischen bunten Bändern zu Pinks (43) Song "Never Gonna Not Dance Again". Aber was sagen eigentlich die Fans zu dem neuen GNTM-Intro?

Auf der offiziellen Instagram-Seite von "Germany's next Topmodel" urteilten zahlreiche User über den Clip – und die Meinungen zu dem Video gingen stark auseinander! "Das Lied passt so null", "Hoffentlich ist das nicht der Intro-Song" oder auch "Heidi denkt auch, sie ist bei 'Winx'", kommentierten beispielsweise drei Nutzer und machten somit deutlich, dass ihnen der neue Opener nicht zusagt.

Allerdings gab es auch zahlreiche positive Stimmen zu Heidis Tanz auf der Fotoplattform. "Ich kanns nur noch mal sagen: Ich kann die Staffel kaum erwarten" oder auch "Die neuen Farben finde ich megaschön, sehr farbenfroh. Ich liebe solche Farben sowieso", schwärmten zwei GNTM-Fans. Und wie gefällt euch das neue Intro? Stimmt ab!

Getty Images Heidi Klum im Dezember 2022 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum, Januar 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set der 18. GNTM-Staffel

