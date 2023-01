Lady in Red: Prinzessin Kate begeistert auf Launch-Event!

Prinzessin Kate (41) sorgt mal wieder für einen Wow-Auftritt! Die Gattin von Prinz William (40) gilt bekanntlich als die Stilikone der britischen Königsfamilie. Egal, was die dreifache Mutter trägt, wird zum absoluten Hingucker. Neben traumhaften Roben und Röcken präsentiert sie sich aber auch gerne in stylishen Blazerkostümen. Nun bekannte Kate wieder mal Mut zur Farbe – auf einem Event bewies sie in einem knalligen Kostüm abermals Stilsicherheit!

Am Montag strahlte die Prinzessin von Wales auf einem Event für ihre Kampagne zur Förderung frühkindlicher Entwicklung. Zu diesem Anlass schlüpfte die royale Fashionista in einen knallroten Hosenanzug mit einem tieferen Ausschnitt. Dazu kombinierte sie eine passende Clutch, goldene Ohrringe sowie spitze Pumps in der Signalfarbe. Das Outfit ihres Gatten war farblich auf ihren Look abgestimmt – der Thronfolger trug nämlich eine rote Krawatte zu seinem royalblauen Anzug.

Bereits am Wochenende hatte Kate auf ordentlich Farbe gesetzt. Im Rahmen eines Termins für die Tafel erschien die royale Fashionista in einem pinken Mantel. Mit einem farblich abgestimmten Rollkragenpullover sowie einer grauen Schlaghose machte die Schwester von Pippa Middleton (39) ihren Look perfekt.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Januar 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2023

