Mal kein Kleid: Prinzessin Kate bezaubert im Blazer-Look!

Prinzessin Kate (41) ist immer für eine stylishe Überraschung gut! Die Ehefrau von Prinz William (40) gilt seit ihrer Hochzeit 2011 als absolute Stilikone. Besonders im vergangenen Jahr sorgte die ehemalige Herzogin für ein atemberaubendes Jahr. Denn in Sachen Fashion war 2022 das teuerste Jahr der dreifachen Mutter. Rund 135.000 Euro soll sie für Kostüme und Abendroben ausgegeben haben. Nun tauschte Kate ihre heiß geliebten Kleider und Röcke aber mal gegen ein schickes Blazerkostüm aus!

Die 41-Jährige besuchte am heutigen Nachmittag in Hampton Court einen Verein für Rollstuhl-Rugby-Spieler. Dem Anlass entsprechend hielt es Kate mit ihrem Outfit eher schlicht, aber dennoch elegant. Die Prinzessin schlüpfte für ihren Termin in einen burgunderroten Anzug von Roland Mouret. Dazu kombinierte sie ein simples weißes Shirt, minimalistischen Schmuck sowie passende Pumps.

Um an Informationen zu Kates Garderobe zu kommen, müssen sowohl Royal-Fans als auch die Presse künftig aber ein wenig Eigenrecherche betreiben. Bereits im November 2022 hatte der britische Königspalast verlauten lassen, dass in Zukunft keine Details mehr zu den Outfits der royalen Fashionista herausgegeben werden. Zuvor war immer bekannt gewesen, von welchen Marken Kates Looks stammen.

Anzeige

James Whatling / MEGA Prinzessin Kate im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im März 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de