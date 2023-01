Schlangen, Pillen & Co.: Hinter den Kulissen im Dschungel!

Das Dschungelcamp 2023 ist vorbei. Djamila Rowe (55) konnte sich im Finale am Sonntag gegen Luigi Birofio (23) und Lucas Cordalis (55) durchsetzen und gewann die begehrte Krone. In diesem Jahr sorgten die Camp-Bewohner wieder für viele Lacher, aber auch einige Schock-Momente. Dabei ging hinter den Kulissen der Show wohl noch mehr ab, als im TV zu sehen war. Diese Momente bekamen die Zuschauer des Dschungelcamps nicht zu sehen!

Wie Bild nun berichtete, soll Lucas Cordalis fast einen Gast in seiner Pritsche gehabt haben: eine hochgiftige Schlange habe neben seinem Nachtlager gelauert, welche aber glücklicherweise schnell eingefangen wurde. Cecilia Asoro habe zudem fast für einen Busch-Brand gesorgt. Dass sie schlafgewandelt ist, wurde den Fans schon gezeigt. Was bisher keiner wusste: Cecilias Schlafsack geriet bei dem nächtlichen Spaziergang gefährlich nah an das Camp-Feuer. Bevor etwas Schlimmeres passierte, soll die Beauty allerdings zusammengebrochen und zurück ins Bett getragen worden sein.

Neben einigen Kopfschmerztabletten von Dr. Bob (73) bekamen die Stars wohl auch andere Pillen. Verschreibungspflichtige Medikamente haben sie sich in einer Hütte neben dem Buschtelefon abholen können. Auch einige lustige Moment wurden wohl leider nicht gezeigt. So sollen die Kandidaten eine eigene Talentshow auf die Beine gestellt haben. Dabei soll Tessa (33) ein Gedicht aufgesagt, Gigi und Lucas gezaubert und Markus Möhrl schließlich mit einem Ständchen gewonnen haben.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Lucas Cordalis und Cosimo Citiolo am Lagerfeuer im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier und Cecilia Asoro bei der Schatzsuche

RTL Die Kandidaten des Dschungelcamps 2023

