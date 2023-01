Victoria Beckham entwirft ein Kleid für ihre Tochter Harper

Sie kleidet ihr Nesthäkchen ein! Victoria Beckham (48) ist ein Multi-Talent. Nach ihrem Karrierestart mit den Spice Girls veröffentlichte sie seit 2001 auch Solo-Songs. Daneben ist sie auch Schauspielerin, Model und Designerin. Doch vor allem ist sie Mutter – mit ihrem Ehemann David Beckham (47) hat sie vier gemeinsame Kinder. Für ihre jüngste Tochter Harper Seven Beckham (11) designte sie jetzt offenbar ein eigenes Kleid.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte Victoria eine Bilderreihe, in der sie stolz ihre eigens designten Kleider präsentierte. Die erste Aufnahme ist ein Spiegel-Selfie mit ihrer elfjährigen Tochter, auf dem sie leicht lächelt. "Meine Muse Nummer Eins. Mama hat es geliebt, dieses Kleid für dich zu entwerfen", kommentierte sie das Foto. Harper trägt darauf ein bodenlanges trägerloses Kleid, welches einen Farbverlauf von Blau, Weiß und Lila aufzeigt. Victoria steht daneben in einem zarten rosafarbenen Kleid mit Rüschendetails. Beide Mädels schauten glücklich und entspannt in die Kamera.

Am vergangenen Sonntag ist das Mutter-Tochter-Gespann sogar zu einer gemeinsamen Girls-Night ausgegangen. Sie waren zusammen in einem Restaurant in Miami und genossen das Essen und ihre Zweisamkeit.

