Ashton Kutcher und Reese Witherspoon albern auf Event herum

Ashton Kutcher (44) und Reese Witherspoon (46) bringen ihre Fans zum Schmunzeln! Die beiden Star-Schauspieler haben zusammen eine Rom-Com gedreht: "Your Place or Mine" wird kurz vor dem diesjährigen Valentinstag auf Netflix erscheinen – es geht um zwei langjährige beste Freunde, die sich wider Erwarten näher kommen. Aktuell machen die Filmstars fleißig Werbung für ihr Projekt: Bei einem Presse-Event für "Your Place or Mine" legten Ashton und Reese jetzt einen lustigen Auftritt hin...

Am Montag fand in Los Angeles ein Photocall statt, bei dem die beiden für einige Lacher sorgten: Mit ihren über 30 Zentimeter Größenunterschied fiel das Posen nämlich gar nicht so leicht! Selbst mit ihren superheißen High Heels reichte Reese ihrem Filmpartner gerade mal bis zur Schulter – weswegen er schließlich mächtig in die Knie ging, um auf ihrer Höhe zu sein. Doch ganz ernst bleiben konnten die zwei dabei natürlich nicht und grinsten, was das Zeug hält.

Später posierten sie noch mit Kinder-Star Wesley Kimmel – der Kleine ist der Neffe von Talkshow-Legende Jimmy Kimmel (55). Er spielt in dem Film den Sohn von Reeses Figur Debbie. Auch Grey's Anatomy-Hottie Jesse Williams (41) ist in dem Streifen zu sehen. Er konkurriert mit Ashtons Figur Peter um Debbies Herz.

Getty Images Ashton Kutcher und Reese Witherspoon

Getty Images Ashton Kutcher und Reese Witherspoon

Getty Images Ashton Kutcher, Wesley Kimmel und Reese Witherspoon

