Ein Jahr nach Oscar-Schlag: Will Smith dreht "Bad Boys 4"!

Viele haben schon nicht mehr daran geglaubt! Will Smith (54) sorgte bei der Oscar-Verleihung im letzten Jahr für einen Skandal, der große Wellen schlug. Nach einem schlechten Scherz von Chris Rock (57) über seine Frau Jada Pinkett-Smith (51) rastete der Schauspieler aus, stürmte auf die Bühne und verpasste dem Komiker vor aller Welt eine saftige Ohrfeige. Obwohl Will seitdem in Hollywood in Ungnade gefallen ist, steht er nun wieder für "Bad Boys 4" vor der Kamera!

Die frohe Botschaft verkündet der Men in Black-Star in einem Clip auf Instagram. Darauf ist er zusammen mit seinem Co-Star Martin Lawrence (57) zu sehen, während im Hintergrund der Soundtrack ihrer gemeinsamen Filmreihe zu hören ist. Als wäre das nicht schon Beweis genug, verkündet Will: "Ich habe etwas zu sagen, hört besser auf zu scrollen." Martin pflichtet ihm bei, dass es allmählich Zeit geworden sei. "Bad Boys fürs Leben, Baby. Fürs Leben", rückt der umstrittene 54-Jährige schließlich mit der Sprache und dem legendären Spruch aus den beliebten Filmen heraus.

Vor einem halben Jahr sprach Martin bereits über die Zukunft der neuen Fortsetzung. "Wir haben noch mindestens einen Film", kündigte der Komiker gegenüber dem Magazin Ebony an. Obwohl es zuvor viele Spekulationen gab, sei der Film nicht auf Eis gelegt worden.

Getty Images Will Smith und Martin Lawrence bei der Premiere von "Bad Boys For Life"

Getty Images Martin Lawrence und Will Smith bei der Premiere von "Bad Boys For Life" 2020

Getty Images Martin Lawrence im Juni 2022

