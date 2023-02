Fans enttäuscht: "Let's Dance" ohne Profis Marta und Malika

Das gefällt den Fans gar nicht! In wenigen Wochen wird bei Let's Dance wieder das Tanzbein geschwungen. Der neue Cast rund um Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (22), Streamer Knossi (36) und YouTuberin Julia Beautx (23) ist dabei so jung wie nie zuvor! Doch nicht bloß der große Anteil an Internetstars ist bei den eingefleischten Fans nicht besonders gut angekommen. Denn auch die beliebten Profitänzerinnen Marta Arndt (33) und Malika Dzumaev werden in der neuen Staffel "Let's Dance" nicht dabei sein!

Unter einem Instagram-Post des offiziellen Accounts der Sendung ist die Enttäuschung der Zuschauer deutlich herauszulesen. "Wo sind denn bitte Malika und Marta?", fragte sich ein Fan ernüchtert. "Ich vermisse Malika. Wie kann eine so super Tänzerin, die dazu noch megasympathisch ist, fehlen?" und "Ich bin gerade richtig enttäuscht", äußerten sich weitere frustrierte Nutzer. Dabei sein werden dagegen Christina Luft (32), Ekaterina Leonova (35), Isabel Edvardsson (40), Kathrin Menzinger (34), Mariia Maksina. Patricija Ionel (27) und Renata Lusin (35).

Doch bei den Männern fehlt ebenfalls ein beliebter Profi: Evgeny Vinokurov (32). Der erklärte seinen Fans bereits, woran es bei ihm in diesem Jahr scheiterte. "Ich will ehrlich und transparent zu euch sein. Die Antwort auf die Frage, warum ich dieses Jahr nicht dabei bin, ist ziemlich einfach. Dieses Jahr hat die Produktionsfirma nicht für mich gestimmt", hatte er ehrlich erklärt. "Natürlich bin ich traurig, aber ich habe schon so viele Rückschläge einstecken müssen, dass ich das auch dieses Mal schaffe. Keine Sorge", hatte er zuversichtlich hinzugefügt.

Anzeige

Getty Images Erol Sander und Marta Arndt bei "Let's Dance" 2021

Anzeige

Getty Images Timur Ulker und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2022

Anzeige

Getty Images Cheyenne Ochsenkencht und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de