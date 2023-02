Für Franca: Christian Lindner stellt Liebe an erste Stelle

Christian Lindner (44) setzt klare Prioritäten! Mit seinem Privatleben sorgte der Politiker im vergangenen Jahr für reichlich Aufsehen. Auf Sylt heiratete er seine Partnerin Franca Lehfeldt. Dabei wurden der Bundesfinanzminister und die Journalistin allerdings reichlich von der Öffentlichkeit gestört. Dem Eheglück der beiden tut das aber keinen Abbruch. Christian betonte jetzt, dass in seinem Leben die Liebe stets an erster Stelle stehe.

Im Interview mit Bunte schwärmte der 44-Jährige von seiner Beziehung und versicherte: "Die Liebe steht an erster Stelle. Wenn ich einen freien Nachmittag habe, begleite ich Franca auch gerne zu ihren Leidenschaften." Neuerdings habe seine Gattin ein Pferd: "Natürlich fahre ich da mal mit in den Stall." Die gemeinsame Zeit sei ihm heilig. "Wir sehen uns in der Regel jeden Tag – wenn es irgendwie geht, komme ich nachts auch weite Strecken heim", betonte Christian.

Auch gemeinsamen Nachwuchs schließt das Paar nicht aus. "Kinder können wir uns gut vorstellen. Aber hier gilt wie in der Politik das Prinzip: weniger ankündigen und mehr liefern", meinte Christian. Auch auf die Anzahl wolle er sich noch nicht festlegen: "Das hat auch etwas mit Schicksal zu tun."

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner, Juli 2018

Getty Images Franca Lehfeldt und ihr Mann Christian Lindner auf Schloss Bellevue im Oktober 2022

Getty Images Christian Lindner im November 2016

