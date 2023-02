Für guten Zweck: Briefe von Prinzessin Diana werden verkauft

Die persönlichen Briefe von Prinzessin Diana (✝36) werden unter den Hammer gebracht. Im Juli 1981 heirateten sie und der heute amtierende König Charles (74). Damals galten die beiden als royales Traumpaar – doch bereits kurz nach der Hochzeit kriselte es. Ein Jahr vor Dianas Tod ließen sie sich schließlich scheiden. Ihre Freunde wussten, wie schlecht es ihr zu diesem Zeitpunkt ging. Jetzt sollen die Briefe, die Diana ihren Vertrauten schrieb, versteigert werden!

Das berichtete jetzt Mail Online: Zum Verkauf sollen 32 Briefe und Karten stehen, die sie ab Ende 1995 und im Laufe des Jahres 1996 an ihre Freunde Susie und Tarek Kassem schrieb. Die Auktion soll rund 101.000 Euro einbringen, die wiederum an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden, die Diana zu Lebzeiten unterstützt hatte. Das Ehepaar wolle die Briefe verkaufen, weil "der Besitz der Dokumente eine große Verantwortung bedeutet", die sie nicht an ihre Kinder weitergeben möchten. Persönliche und vertraulichere Brief behalten Dianas Freunde allerdings weiterhin für sich.

Die Briefe von Lady Di verdeutlichen, wie schlecht es ihr an der Seite ihres Ehemannes ging: "Ich mache eine sehr schwierige Zeit durch und der Druck ist enorm und kommt von allen Seiten. Es ist manchmal zu schwierig, den Kopf oben zu behalten und heute bin ich auf den Knien und sehne mich nur danach, dass die Scheidung durchgeht, denn die möglichen Kosten sind enorm", heißt es unter anderem in einem Text.

Anzeige

REX FEATURES LTD. Prinzessin Diana und Prinz Charles an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana im November 1996

Anzeige

ActionPress Prinzessin Diana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de