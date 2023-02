"Gossip Girl"-Fortsetzung? Kelly Rutherford wäre dabei!

Kelly Rutherford (54) würde gerne wieder Lily van der Woodsen sein! Von 2007 bis 2012 schlüpfte sie in die Rolle der reichen New Yorkerin in Gossip Girl. Vor knapp zwei Jahren erhielt die Kultserie ein Reboot mit neuen Charakteren. Doch auch alte Gesichter hatten darin einen Auftritt – unter anderem die beliebten Charaktere Dorota, Eleanor Waldorf, Cyrus Rose und Georgina Sparks! Obwohl es derzeit schlecht um die Neuauflage steht, hätte Kelly Interesse, wieder bei "Gossip Girl" dabei zu sein!

"Ich wäre sofort dabei!", verriet die Blondine gegenüber Gala bezüglich einer Fortsetzung von "Gossip Girl". Denn ihrer Meinung nach hätte die Serie nie enden sollen. Für eine weitere Staffel habe sie sogar schon eine Idee! "Toll wäre es, wenn die nächste Staffel in der Kunstwelt spielt, ich habe mit einigen Leuten schon darüber gesprochen. Vielleicht pitche ich das mal bei den Produzenten in L.A", überlegte die Schauspielerin, ihren Plan in die Tat umzusetzen.

Das "Gossip Girl"-Reboot mit unter anderem Thomas Doherty (27), Whitney Peak und Jordan Alexander in den Hauptrollen werde nach zwei Staffeln jedoch erst einmal auf HBO eingestampft. "Es tut mir im Herzen weh, euch mitteilen zu müssen, dass 'Gossip Girl' nicht weitergeführt wird", teilte der Serienschöpfer Josh Safran die traurige Nachricht auf Instagram mit.

Anzeige

Getty Images Kelly Rutherford im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Kelly Rutherford in München, 2022

Anzeige

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Der Cast der "Gossip Girl"-Neuauflage am Set der Serie im November 2020

Anzeige

Würdet ihr euch freuen, Kelly mal wieder als Lily van der Woodsen zu sehen? Ja, auf jeden Fall! Nein, eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de